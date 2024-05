94-letni Sobiesław Zasada pojedzie "maluchem" z Krakowa do Monte Cassino. Tak uczci 80. rocznicę jednej z najważniejszych bitew

Sobiesław Jan Zasada (ur. 27 stycznia 1930 w Dąbrowie Górniczej) to znany były kierowca rajdowy, ekonomista i przedsiębiorca.

- 94-letni Sobiesław Zasada podejmuje się kolejnego wyjątkowego wyzwania! Tym razem będzie przewodniczył grupie ośmiu fiatów 126p, które przejadą 1700 kilometrów z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić obchody 80. rocznicy jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej - informuje Janek Żdżarski, rzecznik prasowy Grupy Zasada.

Był kierowcą fabrycznym Steyr Puch (3 lata), Porsche (5 lat), BMW (2 lata) i Mercedes-Benz (3 lata). Autor wielu książek m.in.: „Samochód, Rajd, Przygoda” i „Moje rajdy”, opisujących jego rajdowe przygody oraz „Szybkość bezpieczna”, „Szybkość bezpieczna – Safari”, a także ich poszerzonej wersji „Szerokiej drogi. Doskonalenie techniki jazdy”.

Sobiesław Zasada powrócił do rajdów w Rajdzie Safari 2021, co czyni go najstarszym kierowcą startującym w rajdowych mistrzostwach świata. Wcześniej startował w Rajdzie Safari 8 razy, ostatni raz w 1997 r.