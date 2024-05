Sobiesław Zasada dojechał „Maluchem” do Monte Cassino. Wyprawa zajęła trzy dni OPRAC.: Anna Piątkowska

94-letniSobiesław Zasada, najstarszy zawodnik WRC na świcie, pojechał "Maluchem" z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić 80. rocznicę bitwy. 1740 km najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy przemierzył w trzy dni wraz z grupą ośmiu fiatów 126p. - Nie był to wyczyn sportowy, ale przede wszystkim hołd dla polskich bohaterów, którzy zginęli tu 80 lat temu - mówił Sobiesław Zasada.