Obwodnica Zatora na planach wygląda iście kosmicznie. Na jakim etapie są przygotowania do budowy?

Do BIM-u gotowi? Start! Nowatorski sposób budowy obwodnicy Zatora

Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne, czyli wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne.

- Dziś przedsięwzięcia budowlane są coraz nowocześniejsze, a przez to stają się coraz bardziej skomplikowane. Rośnie zakres informacji, które są niezbędne do odpowiedniego przygotowania, zaprojektowania, wybudowania, a następnie zarządzania i utrzymania danego obiektu, np. budynku lub drogi - podkreślą inzynierowie z GDDKiA.

Przypomnijmy - kontrakt budowy obwodnicy Zatora będzie realizowany w nowatorski sposób. GDDKiA zastosuje metodykę BIM, czyli zarządzanie informacją, w którym od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie obiektu, wykorzystuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów budowlanych. BIM to metodyka, która zyskuje coraz większą popularność na świecie.

GDDKiA i wykonawcy wspólnie omawiali założenia

- Wykonawcę budowy wybieramy nie poprzez stosowany zwykle w takich sytuacjach przetarg, ale w innym trybie przewidzianym w Prawie zamówień publicznych – dialogu konkurencyjnym. W pierwszym etapie tej procedury zgłosiło się do nas sześć firm. Spośród nich wybraliśmy trzy, z którymi prowadziliśmy zasadniczy dialog - wyjaśnia Monika Skrzydlewska, Monika Skrzydlewska, Starszy specjalista GDDKiA z oddziału w Krakowie.

Inwestor z wykonawcami spotykał się w czterech turach. Podczas trzech pierwszych rozmawiali osobno z każdą firmą o jej doświadczeniach związanych z BIM, korzyściach, jakie stosowanie tej metodyki przynosi na budowie oraz rozwiązaniach możliwych do wprowadzenia na naszym kontrakcie. W czasie ostatniej tury GDDKIA przedstawiła wszystkim wykonawcom swój pomysł na BIM, wypracowany na podstawie wcześniejszych rozmów i zaproponowała założenia przyszłego kontraktu związane z BIM. To właśnie czwarta tura była czasem podsumowań i ostatnich uwag, które wpłynęły na ostateczny kształt dokumentów.

Jak podkreśla Monika Skrzydlewska szyscy wykonawcy bardzo zaangażowali się w przygotowanie założeń innowacyjnego kontraktu. - Spotykając się każdy, zarówno przedstawiciele branży budowlanej jak i drogowcy z GDDKiA, miał poczucie, że uczestniczy w przygotowaniu rozwiązania, które ma szanse zmienić sposób realizacji inwestycji drogowych w naszym kraju. Dziękujemy wszystkim firmom za to podejście i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami - mówi.

Budowa obwodnicy Zatora będzie także pierwszą drogową inwestycją w krakowskim oddziale GDDKiA, w której zostanie zastosowany Elektroniczny Dziennik Budowy. Założeniem kontraktu jest wyeliminowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dokumentacji papierowej.

Trzech wykonawców zaproszonych do złożenia oferty na budowę obwodnicy Zatora

Teraz czas na ostatni etap. GDDKiA zaprosiła trzech wykonawców biorących udział w dialogu (Mostostal Warszawa, Skanska i konsorcjum Strabag) do złożenia ofert budowy nowej drogi. Inwestycja zostanie powierzona temu, którego propozycja zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Obwodnica Zatora - tak ma wyglądać

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne.



Droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.