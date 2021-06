Odbiorą biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu honorowe obywatelstwo Oświęcimia i Kęt? Czekamy na oficjalne stanowiska [ZDJĘCIA]

- Po wielu latach dochodzenia o sprawiedliwość jest ostateczne rozwiązanie tej sprawy. Wreszcie sprawiedliwości stało się zadość - komentuje w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Janusz Szymik. - To kary, które godzą w wizerunek każdego biskupa, a co dopiero w wizerunek biskupa, który tak blisko był związany z Janem Pawłem II i kardynałem Stanisławem Dziwiszem - dodaje.

Biskup Tadeusz Rakoczy Honorowym Obywatelem Oświęcimia i Kęt

Na początku sierpnia 2007 r. ówczesny prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek, wystąpił do Rady Miasta z projektem uchwały dotyczącym nadania biskupowi Rakoczemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim. W uznaniu zasług za „za posługę duszpasterską, w której miasto Oświęcim zawsze zajmuje wyjątkowe miejsce, jako miejsce męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, setek tysięcy Żydów, Polaków, Cyganów, jeńców sowieckich oraz obywateli innych narodowości, za prowadzenie od wielu lat modlitw i przez odprawienie liturgii w intencji niezliczonych ofiar Auschwitz-Birkenau, za dążenie do zbliżenia ludzi różnych kultur wyznań i języków; za dążenie do proklamowania 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci".