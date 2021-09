"Odkryj Kraków Lema". Bezpłatna gra miejska w stulecie urodzin Stanisława Lema z atrakcyjnymi nagrodami

Krakowskie Biuro Festwialowe oraz twórcy aplikacji ClippGO! wspólnie zapraszają miłośników słynnego pisarza do odwiedzania miejsc, które w Krakowie były mu bliskie. To nie tylko wspaniała, aktywna okazja do zwiedzenia grodu nad Wisłą, ale i szansa na wygranie nagród.

Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację, ruszyć w miasto, odpowiedzieć na pytania i pokazać swój sposób na świętowanie Roku Lema. Spośród najciekawszych clippów jury wybierze zwycięzców. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów zawierających: książki Stanisława Lema wydane przez Wydawnictwo Literackie, zestaw pocztówek wydanych z okazji Roku Lema i książkę-niespodziankę od Krakowa Miasta Literatury UNESCO.