Oficjalnie! Kazimierz Moskal trenerem Wisły Kraków

We wtorek stało się to, o czym było wiadomo już od kilku dni. Kazimierz Moskal tak naprawdę już w poprzednim tygodniu porozumiał się co do najważniejszych kwestii, na początku obecnego pozostało dopiąć szczegóły i ogłosić oficjalnie kto poprowadzi Wisłę w nowy sezonie.

Kibicom Wisły Kraków Kazimierza Moskala nie trzeba w jakiś specjalny sposób przedstawiać, bo to przecież legenda ich klubu. 8 czerwca minie dokładnie 39 lat od jego debiutu w barwach „Białej Gwiazdy”, gdy zagrał dziesięć minut w wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze. Był 1985 rok i kończył się właśnie sezon, w którym Wisła spadała drugi raz w swojej historii z ekstraklasy. Gdy trzy lata później do niej wracała, Moskal był już w tym zespole jedną z czołowych postaci. Pierwszy etap tej historii zakończył się w 1990 roku, gdy Kazimierz Moskal został sprzedany do Lecha Poznań. Wiśle to wtedy bardzo pomogło, a konkretnie pieniądze, jakie za swojego czołowego piłkarza dostała. Mało kto przypuszczał wtedy, że będzie drugi rozdział tej przygody i to pisany złotymi zgłoskami. W 1999 roku Kazimierz Moskal dość nieoczekiwanie wrócił do Wisły. Miała ona wtedy problemy kadrowe, więc ten transfer miał pomóc na chwilę. A został na kolejne prawie cztery lata, by w tym czasie zdobyć dwa tytuły mistrza Polski, dwa Puchary Polski, Puchar Ligi i Superpuchar. Spełnił w ten sposób marzenia z dzieciństwa, by po laury sięgać z ukochanym klubem. W sumie w barwach Wisły Kazimierz Moskal rozegrał 289 meczów, w których strzelił 55 bramek.