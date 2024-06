Ogromne protesty w podtarnowskich miejscowościach. Mieszkańcy nie chcą obwodnicy Tarnowa koło swoich domów

Obwodnica Tarnowa przebiegać będzie po sąsiednich gminach?

Wschodnia obwodnica Tarnowa to już od kilku dobrych lat temat gorących dyskusji i protestów. Przygotowano nawet decyzję budowy nowej trasy na granicy Tarnowa oraz gminy Tarnów. Ostatecznie do inwestycji nie doszło, ponieważ Tarnów, jako miasto na prawach powiatu, musiałoby dołożyć do budowy obwodnicy nawet kilkaset milionów złotych. To było nierealne dla miasta i ostatecznie plany przepadły.