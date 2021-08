Oj, tu czuć pieniądze! Polacy wybrali, które miejsca są dla nich luksusowe

Definicja luksusu

Polacy mają ciekawe skojarzenia związane z luksusem. O ich opinię dotyczącą miejsc luksusowych, wartych odwiedzenia, zapytał Deutsche Bank. Z przeprowadzonego badania udało się wyciągnąć zestawienie najbardziej ekskluzywnych wakacyjnych adresów. Na liście znalazły się także lokalizacje z Polski.

Co Polacy uważają za luksus?

Wbrew pozorom nie to, co najdroższe, jest dla Polaka luksusowe. Ważny jest też komfort i ładne krajobrazy. Zgodnie ze stereotypem lubimy wyjazdy zagraniczne. Luksusowa wakacyjna podróż to często podróż poza granice Polski. Być może tendencja ta wynika z niesprawdzonych skojarzeń. Kurorty zagraniczne wyobrażamy sobie jako ekskluzywne, zaprojektowane z przepychem. Dajemy się skusić pięknym grafikom, przedstawianym na folderach promocyjnych.