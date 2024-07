Kraków. Nowe wakacyjne kierunki z Krakowa. Powiększa się siatka połączeń Flixbusa. Zobacz, do jakich zagranicznych miast dojedziesz w lecie! OPRAC.: Julia Stankowska

Siatka połączeń FlixBusa w Polsce znów się powiększa. W tym roku bowiem liczba destynacji wzrosła o 15% w porównaniu do poprzedniego. W kolejnych miesiącach z Krakowa dojechać będzie można do ponad 300 miast. Wśród nich zarówno polskie kurorty, jak i zagraniczne destynacje, uwielbiane przez turystów. W sumie bezpośrednio z Krakowa będzie można dotrzeć do 18 krajów. Gdzie konkretnie? Sprawdź.