Olkuscy policjanci zatrzymali przestępcę i przejęli jego narkotyki. 34-latek z powiatu olkuskiego działał w warunkach recydywy

Zatrzymanie 34-latka to wynik pracy policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Funkcjonariusze ustalili, że 34-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego w swoim miejscu zamieszkania może posiadać znaczne ilości narkotyków.

7 marca, policjanci weszli do mieszkania mężczyzny. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, jak również innych miejsc, które użytkował 34-latek, policjanci znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości mefedronu, marihuany, a także 9 doniczek, w których mężczyzna uprawiał konopie indyjskie.

- 34-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy w Olkuszu. W piątek prokurator na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawił podejrzanemu zarzuty posiadania znacznej ilości mefedronu, marihuany, a także uprawy konopi innych niż włókniste. Ponadto prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt, do którego przychylił się Sąd Rejonowy w Olkuszu. 9 marca, podejrzany trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące – podkreśla Katarzyna Matras z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.