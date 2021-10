Olkusz. Mieszkańcy ulicy Krasińskiego żyją w ciągłym hałasie. Mimo wielu próśb żadna instytucja nie chce im pomóc! Paweł Mocny

Droga wojewódzka numer 791 to jedna z najbardziej ruchliwych tras w Olkuszu. Duża część drogi przebiega przez lasy i pola. Jest jednak taki odcinek, który biegnie przy blokach mieszkalnych przy ulicy Krasińskiego. Mieszkańcy skarżą się na nieustanny hałas dobiegający właśnie z obwodnicy. By pozbyć się problemu chcą, by przy drodze wybudowano ekrany akustyczne.