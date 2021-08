Olkusz. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się na Starym Cmentarzu [ZDJĘCIA]

Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia 1944r.

- Dzisiaj przypada 77. rocznica wybuchu tego powstania. To wydarzenie historyczne bardzo ważne dla nas i dla następnych pokoleń. Wiemy, jak ważna jest walka o wolną ojczyznę. Dlatego jesteśmy wdzięczni powstańcom, że mimo głodu, chorób, strachu, stresu, czyhającej śmierci na każdym rogu ulicy oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju - mówiła zastępca burmistrza Olkusza Jolanta Motyczyńska.

- Musimy o tym pamiętać. Na naszych oczach powstańcy gasną, a dla nas to wyzwanie, byśmy w warunkach niebezpieczeństwa, które jak widać w ostatnich czasach nabiera znaczenia - choćby tego zdrowotnego - potrafili się skonsolidować i zjednoczyć. Tak jak tutaj stoimy, jesteśmy różni i to naturalne. Ale możemy się różnić pięknie, bo to dla nas samych, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków - starosta olkuski Bogumił Sobczyk, wystąpił po pani burmistrz.