Olkuszanie przygotowali przesłanie dla przyszłych pokoleń. Uroczyste zamknięcie kapsuły czasu na rynku w Olkuszu [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Srebrnego miasta zgromadzili się na rynku by zobaczyć uroczyste zamknięcie kapsuły czasu. Projekt powstał z inicjatywy i pod honorowym patronatem burmistrza miasta i gminy Olkusz.

W kapsule znalazł się list burmistrza Romana Piaśnika oraz prace przygotowane przez mieszkańców ziemi olkuskiej. Prace artystyczne które znalazły się w kapsule zostały wyłonione w konkursie pod hasłem moja wizja Olkusza za 100 lat. Mieszkańcy powiatu olkuskiego przygotowali prace plastyczne i literackie oraz grafikę komputerową.

Srebrna kapsuła czasu zostanie ponownie otworzona w roku 2046. Od tej pory będzie ona otwierana cyklicznie co 25 lat aż do 2121 roku.

- Bardzo dziękuję za złożenie tych przesłań. Jest mi niezmiernie miło, że dołożyliście starań by opisać, jak sobie wyobrażacie Olkusz, za 25, 50 i 100 lat. Jest to dla mnie sygnał, że macie państwo wizję, i za to bardzo dziękuję - mówił Roman Piaśnik