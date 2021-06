Orzeł Piaski Wielkie spadł z IV ligi. Do "okręgówki" wraca po 20 latach. "Moment na reset" Tomasz Bochenek

Piłkarze Orła w meczu ze Słomniczanką. W białej koszulce trener Robert Nowak, prowadzący zespół razem z Radosławem Kolańskim Tomasz Bochenek

Orzeł Piaski Wielkie po 10 sezonach występów spadł z IV ligi. Do krakowskiej "okręgówki" wraca po 20 latach. - Podchodzimy do tego spokojnie. Może to moment, żeby się trochę zresetować? - mówi Józef Wajda, prezes Orła. - Zbudowaliśmy fajną bazę, mamy fajną młodzież... Tymczasem nasz zespół od trzech-czterech lat bazuje na "stranierich" - jedni do klubu przywiązują się na dłużej, inni krócej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie jest tak łatwo grać samą młodzieżą na tym poziomie rozgrywek, ale trzeba tym chłopcom dawać satysfakcję, bo tu się szkolą, stąd pochodzą - uważa szef krakowskiego klubu.