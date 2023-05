Osiedla łanowe rozlewają się po obrzeżach Krakowa. Budynki powstają jeden obok drugiego. Radni: "Bardzo niebezpieczny trend"

Kilka dni temu spytaliśmy dewelopera, jakie inwestycje w infrastrukturę społeczną i drogową planuje zrealizować przy okazji budowy osiedla w rejonie ulicy Truszkowskiego. Na pytania nie odpowiedział.

Zabudowa łanowa wyrasta również za nowohuckim kombinatem, m.in. w Łuczanowicach.

Eksperci od urbanistyki mówią: takie osiedla są zaprzeczeniem popularnego miasta 15-minutowego, którego idea zakłada, że mieszkańcy mogą zaspokoić wszystkie codzienne potrzeby w najbliższej okolicy. Tymczasem wiele osiedli łanowych ma to do siebie, że ich mieszkańcy nawet żeby kupić cukier czy inne tego typu podstawowe, sklepowe produkty, muszą wsiadać w samochód. Generalnie wszędzie mają daleko: do pracy i szkoły też. A co, gdy ktoś nie ma auta?