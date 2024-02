Ośrodek wypoczynkowy Siwarna z Kościeliska koło Zakopanego wciąż na sprzedaż. PKP dotąd nie znalazła kupca. Chcą za niego prawie 30 mln zł

Dane ośrodka wypoczynkwego Siwarna:

Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet…

Opis oferty ze stony PKP:

"Nieruchomość zlokalizowana w Kościelisku przy ulicy Sywarne 32 w zachodniej części miejscowości. Teren zabudowany Ośrodkiem Wypoczynkowym SIWARNA, na który składają się m. in.: dom wypoczynkowy z 1990 r. o powierzchni użytkowej ok. 6,3 tys. m2, kryty basen – powierzchnia budynku ok. 580,4 m2, budynek stacji trafo o powierzchni 85 m2, parking 1,2 tys. m2, boiska, tereny rekreacyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, łąki i lasy oraz zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności, domy jednorodzinne i pensjonaty. Dojazd do nieruchomości ul. Sywarne, której część znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.