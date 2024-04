Kraków sprzedaje mieszkania w prestiżowych lokalizacjach. Najmniejsze ma cenę wywoławczą 610 tys., a największe - ponad 2 mln zł

Kraków sprzedaje mieszkania w prestiżowych lokalizacjach. Ile trzeba zapłacić?

Kamienica narożna przy ul. Basztowej 15 i Rynku Kleparskim 4 wybudowana została w technologii tradycyjnej (murowana z cegły) w latach 1931-33 jako gmach biurowo-mieszkaniowy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Feniks". Jest to budynek o dziewięciu kondygnacjach nadziemnych, wyposażony w windy. Lokal nr 14-14A znajduje się na siódmym piętrze tego budynku i składa się z dwóch przedpokoi, dwóch korytarzy, kuchni, łazienki, wc, kuchni z łazienką oraz pięciu pokoi. Wysokość lokalu wynosi 3 metry. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania zasilanego z lokalnej kotłowni gazowej.

Największe z mieszkań oferowanych przez gminę mieści się w okazałym gmachu przy ul. Basztowej 15 . To lokal nr 14-14A o powierzchni użytkowej 169,97 mkw. Jego cena wywoławcza wynosi: 2 mln 232 tys. złotych.

Ponadto służby konserwatorskie zalecają wymianę okien z PCV na drewnianą stolarkę, wykonaną na wzór historycznej, zachowanej w obiekcie. Przy remoncie mieszkania należy stosować materiały posiadające atest do stosowania w obiektach zabytkowych.

Kwotą blisko 2 mln zł musi dysponować chętny na kolejne duże mieszkanie w centrum - przy placu Juliusza Kossaka 3/10 . Mieszkanie to ma powierzchnię 136,27 mkw., a oferowane jest wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnicami o powierzchniach 6,15 i 3,79 mkw. Cena wywoławcza tej nieruchomości to 1 mln 856 tys. złotych.

Osoby zainteresowane nabyciem tego lokalu mogą go oglądać 22 kwietnia i 20 maja w godz. 14.30-15.

Ponad 100-metrowe mieszkanie można kupić od miasta jeszcze przy ul. Batorego 5. To okazja, by zamieszkać w sercu Krakowa, w kamienicy wzniesionej w latach 1905-1906. W budynku łącznie znajduje się 28 mieszkań i pięć lokali użytkowych. Do kupienia jest mieszkanie nr 25 o powierzchni użytkowej 114,33 mkw. Cena wywoławcza wynosi 1 mln 153 tys. 600 złotych.