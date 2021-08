Oświęcim liczy się w walce o pieniądze z kasy wojewódzkiej w ramach konkursu „Małopolska Zaszczepiona”. Można otrzymać 50 tys. złotych Jerzy Zaborski

Władze zachęcają do szczepień przeciwko COViD-19, aby złagodzić skutki czwartej fali pandemii koronawirusa. Dla 10 gmin o najwyższym poziomie wyszczepienia "popłyną" pieniądze z kasy zarządu Małopolski. Fot. Polskapress

Trwa wyścig z czasem przed kulminacyjnym uderzeniem czwartej fali pandemii koronawirusa. Aby zminimalizować jej negatywne skutki, władze zachęcają do jak największej liczby szczepień, tak, aby móc osiągnąć odporność populacyjną. Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył pół miliona złotych do podziału na 10 gmin w Małopolsce z najwyższym poziomem zaszczepienia. W elitarnych gronie (stan na 6 sierpnia 2021) jest nie tylko Oświęcim, ale jedna z gmin jego powiatu. I to na lepszym miejscu.