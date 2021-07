Oświęcim. Niebezpieczna zjeżdżalnia dla maluszków w nowym parku Pokoju. Producent ma wymienić felerne urządzenie [ZDJĘCIA]

Tzw. małpi gaj został przebudowany w park Pokoju za ponad 7,5 mln zł. Czy tak wygląda bezpieczna zjeżdżalnia?

Smutny i zaniedbany pas zieleni pomiędzy firmą Synthos a os. Chemików, razem z miasteczkiem komunikacyjnym, został przebudowany. Koszt całej inwestycji to przeszło 7,5 mln zł z czego blisko 4,3 mln miasto pozyskało z funduszy unijnych.

Park zmienił się nie do poznania, głównie ku uciesze rodziców i ich pociech. Przyjeżdżają tu niemal z całego Oświęcimia, bo to jedyne tak atrakcyjne miejsce do zabawy.

Radość została jednak szybko zmącona.

- Martwi mnie, jako rodzica, jedna ze zjeżdżali dla małych dzieci

– alarmuje naszą redakcję mailowo jeden z rodziców. - Ma dosłownie dziurę po wejściu po schodkach i z ok. 70 cm dziecko spada na ziemię między rurą a schodkami. Może w końcu dojść do nieszczęścia. Firma Apis, która rzekomo ma atesty i certyfikaty na to urządzenie, ma to głęboko gdzieś. Kto im na takie coś wydał atest? - pyta.