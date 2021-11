Oświęcim. Niepowodzenia raczej mnie motywują – prezydent Janusz Chwierut ocenia półmetek swojej kadencji Monika Pawłowska

W 2011 r. premier Donald Tusk powierzył Januszowi Chwierutowi pełnienie obowiązków prezydenta tego miasta od 11 lipca, po rezygnacji z uwagi na stan zdrowia zwycięzcy w wyborach prezydenckich Jacka Grossera. W wyborach w 2014 r. i 2018 r. Janusz Chwierut ubiegał się o wybór na prezydenta Oświęcimia, wygrywając w pierwszej turze. Arch. prywatne

Półmetek kadencji, to znakomita okazja do podsumowania działań samorządowców. Swoisty „rachunek sumienia” zrobił prezydent Janusz Chwierut, którego obecna kadencja rozpoczęła się jesienią 2018 roku. Trwać będzie w sumie pięć lat, do jesieni 2023 roku.