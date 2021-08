Oświęcim sprzed 20 lat. Miejsca i budowle na archiwalnych fotografiach. Wiele już zniknęło lub zmieniły się nie do poznania [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Rynek Główny w Oświęcimiu. Na pierwszy rzut oka zmian może nie widać zbyt wiele. Jeśli jednak bardziej się zagłębić, to łatwo zauważyć, że po betonowych kwietnikach (z prawej), które okalały główny plac nie ma śladu, podobnie jak po sklepie nazywanym szumnie Wiejskim Domu Towarowym. W ciągu tych 20 lat dwa razy zmieniało się przeznaczenie parteru budynku

Oświęcim 20 lat temu na archiwalnych fotografiach. Aż trudno uwierzyć, jak wiele miejsc i budowli zmieniło się lub w ogóle zniknęło, bo przecież 20 lat to nie tak znowu dużo. Spośród zdjęć z tamtego okresu sporo ma już wartość archiwalną. Z drugiej strony na przełomie wieków duże było oczekiwania. Często mówiło się, że coś nie przystaje już do XXI wieku. Przejdź do galerii i zobacz jak wyglądał Oświęcim na przełomie wieków.