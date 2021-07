Oświęcim. Strażnicy miejscy w granatowych mundurach pojawili się na ulicach miasta 30 lat temu. Wlepiają mandaty i pomagają [ZDJĘCIA]

Oświęcimska Straż Miejska była taka, jak nowy system polityczny w naszym kraju. Z problemami, ale i z sukcesami. Strażnicy byli bardzo aktywni podczas powodzi w latach 90. XX w. Zajęli się też uporządkowaniem spraw związanych z targowiskiem miejskim, które w pewnym momencie sięgało Placu Kościuszki. Przez lata działali na rzecz najmłodszych, organizując m.in. konkurs rysunkowy „Bezpieczna droga do szkoły”. Wielu dorosłych już mieszkańców Oświęcimia z rozrzewnieniem wspomina czas, kiedy uczestniczyli w tych konkursach.

- Pamiętacie, jak wyglądał plac Pokoju długo przed remontem? Ławki opanowane przez wielbicieli taniego piwa, to był codzienny widok

– wspomina Piotr Ichniowski. - To właśnie strażnicy miejscy we współpracy z oświęcimską policją oczyścili to miejsce z osób nadużywających alkoholu. Dziś? No cóż, czasy się zmieniają – dodaje z nostalgią.