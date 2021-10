Oświęcim. Wybuch i pożar zbiornika ze styrenem w firmie Synthos. Na szczęście były to tylko ćwiczenia strażackie [ZDJĘCIA]

W oświęcimskim Synthosie odbyły się ćwiczenia strażackie

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie w praktyce opracowanych dla zakładu planów ratowniczych i procedur. Takie manewry odbywają się cyklicznie, co trzy lata, co wynika z kwalifikacji firmy chemicznej Synthos, do zakładów dużego ryzyka.

Pierwszego dnia, odbyła się tzw. „gra sztabowa”, z udziałem funkcjonariuszy PSP, strażaków Zakładowej Straży Pożarnej, przedstawicieli kierownictwa zakładu i samego wydziału styrenu, policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zarządzania kryzysowego szczebla miejskiego i powiatowego.

- Doskonalono formy wypracowania koncepcji działań ratowniczych dla konkretnych scenariuszy pożarowych i awaryjnych oraz współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego

– wyjaśnia Zbigniew Jekiełek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. - Współpraca pomiędzy ratownikami i specjalistami na terenie firmy jest niezwykle ważna, dla osiągnięcia pożądanego efektu ratowniczego. Równie istotne są wszystkie działania prowadzone na zewnątrz zakładu w czasie trwającej akcji – dodaje.