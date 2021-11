Oświęcim. Znów wstrzymane planowe przyjęcia do szpitalnych oddziałów wewnętrznych w związku z uruchomieniem oddziału covidowego Monika Pawłowska

W związku z nasilającą się falą pandemii koronawirusa, wiele szpitali wznawia działalność oddziałów covidowych. Wśród nich Szpital Powiatowy w Oświęcimiu. Monika Pawłowska

W związku z nasilającą się falą pandemii koronawirusa, wiele szpitali wznawia działalność oddziałów covidowych. Wśród nich Szpital Powiatowy w Oświęcimiu. Do 22 listopada jeden z trzech oddziałów wewnętrznych zostanie przekształcony dla chorych na COVID-19. Dlatego od wczoraj (11 listopada 2021 r.) dyrekcja lecznicy zdecydowała o wstrzymaniu planowych przyjęć do oddziałów wewnętrznych. W nagłych przypadkach pacjenci powinni zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. AKTUALIZACJA