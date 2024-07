Oświęcimscy strażacy unowocześniają swoją flotę samochodową. Najpierw starają się o wóz rozpoznawczo-ratowniczy. Planują kolejne

Pozostałą część pieniędzy potrzebnych na zakup nowego pojazdu mają zabezpieczone oświęcimscy strażacy. Jak informują strażacy, nowy wóz zasili ich flotę jeszcze w 2024 roku.

- Obecny wóz rozpoznawczo-ratowniczy, którym dysponuje nasza jednostka ma już 22 lata – zwraca uwagę mł. bryg. Zbigniew Jekiełek, oficer prasowy oświęcimskiej PSP. - Powiem wprost, że lepiej opłaca nam się kupno nowego pojazdu, niże serwisowanie obecnego.

Pojazd rozpoznawczo-ratowniczy oświęcimskich strażaków służy m. in. do transportu jednostki chemicznej, obsługującej nie tylko powiat oświęcimski, ale także chrzanowski i wadowicki. Służy do transportu sprzętu na miejsce akcji, jak choćby pomp, czy jednostek pływających do akcji prowadzonych na wodzie. Służy też dowódcy akcji do wyjazdów na miejsce wypadku.

Burmistrz Kęt Marcin Śliwa (z lewej) po podpisaniu umowy z komendantem PSP w Oświęcimiu, brygadierem Ryszardem Dudkiem (z prawej) na dofinasowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla oświęcimskich strażaków. Gmina Kęty