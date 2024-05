Otwarto Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Kolejne nowe eksponaty i interaktywne atrakcje. Zobacz zdjęcia i wideo

Otwarcie muzeum spotkało się z ogromnym entuzjazmem wśród strażaków. Wiele osób zachwyconych nowoczesnym obiektem postanowiło przekazać swoje zbiory muzeum. Obecnie w swojej kolekcji posiada ono 4 tys. eksponatów związanych ze strażą pożarną. To nie tylko strażackie wozy konne i zmotoryzowane, ale także wyposażenie strażaków, mundury, kaski oraz medale, plakietki, fotografie, zbiory filatelistyczne i modele pojazdów. Eksponatów jednak stale przybywa.

- Zgłaszają się do nas osoby z całej Polski, które chciałby przekazać swoje zbiory. Chcą się nimi podzielić, by wszyscy zainteresowani mogli je podziwiać. Imponuje im nasz nowoczesny obiekt, uważają, że to godne miejsce, by oddać swoje pamiątki - dodaje dyrektor.