Otwarto Punkt Szczepień Powszechnych w Chrzanowie. Dziennie wykonywanych będzie tam nawet 700 szczepień [ZDJĘCIA, WIDEO]

Punkt Szczepień Powszechnych w Chrzanowie

Punkt Szczepień Powszechnych w Chrzanowie to już 29 taki punkt uruchomiony w województwie Małopolskich. Do końca przyszłego tygodnia ma zostać uruchomionych 8 kolejnych. Do tej w powiecie chrzanowskim wykonano ponad 40 tys. szczepień przeciw covid-19. Dzięki otwarciu punktu na liczba szybko ma się zwiększyć. W pierwszych dniach wykonywanych będzie tam 360 szczepień dziennie. Będzie to czas dla pracowników punktu na zdobycie doświadczenia i przetestowanie w praktyce opracowanych procedur działalności. W kolejnych dniach liczba szczepionych pacjentów będzie się zwiększyć.

Otwarcie punktu, który będzie mógł podawać nawet 700 dawek dziennie to szansa na jeszcze większe przyspieszenie tempa procesu szczepień i szybszy powrót do normalności. Apeluję, abyśmy nie odwlekali decyzji o zaszczepieniu się

- podkreśla wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.