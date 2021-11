Padł rekord czwartej fali pandemii koronawirusa. Przez dobę stwierdzono ponad 10 400 nowych zakażeń koronawirusem. Dane ze środy, 3.11

Rekord czwartej fali pandemii w Polsce. Ponad 10 400 nowych zakażeń koronawirusem

Ostatni raz próg 10 tys. zakażeń koronawirusem przekroczyliśmy 23 kwietnia 2021 r. Wówczas ministerstwo zdrowia przekazało informację o stwierdzonych 10 tys. 863 nowych przypadkach zakażeń.

Rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Sedno Sprawy" Radia Plus ujawnił, że ostatniej doby mamy w Polsce ponad 10 tys. 400 zakażeń koronawirusem. - Dynamika zakażeń rośnie i niestety widzimy, że ona w najbliższym czasie zwalniać nie będzie - powiedział. Ponadto do szpitali trafiło 707 pacjentów z COVID-19 co, jak podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w porannej rozmowie w TV Republika, stanowi "kolejny niechlubny rekord".