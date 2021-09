Pan Janeczek znowu na scenie. O książce „Kobusz. Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny”

FLESZ - Po co nam Polski Ład?

Za napisanie biografii Jana Kobuszewskiego zabrała się właśnie siostrzenica aktora. Opierając się na rodzinnych archiwach i wspomnieniach przyjaciół, rodziny oraz kolegów ze sceny i ekranu, m.in. Anny Seniuk, Andrzeja Grabowskiego, Wiktora Zborowskiego, stworzyła postać jednego z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów odbiegającą od sceniczno-ekranowej kreacji etatowego rozśmieszacza.

„Kobusz. Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny” to książka, która zainteresuje nie tylko fanów aktora – ci znajdą tu mnóstwo smaczków, wspomnień i opowieści snutych przez znanych ze scen i telewizyjnego okienka. „Kobusz” to także opowieść o świecie, który odszedł wraz z tymi, którzy go kreowali, opowieść o zgrzebnych latach powojennych, PRL-u, który wspominamy dziś rzucając cytaty z Barei.

Jedni pamiętają, inni - może ze zdziwieniem - poznają kulisy cenzury PRL-u, która czuwając nad repertuarem telewizyjnym, zdjęła Kabaret Olgi Lipińskiej, do czego przysłużył się Kobuszewski.