Panele fotowoltaiczne muszą się nadal opłacać. Jak bardzo? Walcz z nami o mądre przepisy dla prosumentów i firm! Odpowiedz na pytanie SONDA Zbigniew Bartuś

Polacy szczerze pokochali panele fotowoltaiczne i montują je na potęgę, dlatego wszystkich zainteresowanych rozwojem tej przyszłościowej branży oburzyła zapowiedziana u progu lata przez rząd zmiana korzystnych zasad rozliczania energii dostarczonej przez domowe instalacje fotowoltaiczne do państwowej sieci. Nowe regulacje sprawiłyby, że montaż paneli nie byłby już tak atrakcyjny - inwestycje zwracałyby się dłużej. To uderzyłoby nie tylko w tysiące prosumentów chcących korzystać z niemal darmowej energii Słońca, ale i setki polskich przedsiębiorców zajmujących się tą dziedziną i prowadzących w tym zakresie prace badawczo-rozwojowe. Działacze organizacji ekologicznych i prozdrowotnych alarmują, że to całkowicie sprzeczne z nadrzędnym celem europejskiego, w tym polskiego Zielonego Ładu, jakim jest przyspieszenie transformacji energetycznej. Ale możemy jeszcze powalczyć o mądre prawo!