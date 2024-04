Park Zdrojowy w Ciężkowicach wciąż bez leczniczej wody. Gmina z niecierpliwością czeka na koncesję, aby mogła korzystać z jej pokładów

Cenne pokłady wód leczniczych w Ciężkowicach

Wykonany w 2022 roku, kosztem 10 mln złotych, odwiert w głąb ziemi na głębokość 1000 metrów pozwolił na dokopanie się do ujęcia wody o dużej mineralizacji (ok. 17 gram na litr), której badania potwierdziły właściwości lecznicze. Nie nadaje się ona wprawdzie do picia, ale może być wykorzystywana do kąpieli, inhalacji gardła, w leczeniu chorób reumatycznych, w zapaleniach nerwów obwodowych, niektórych chorobach skóry oraz do inhalacji w nieżytach górnych dróg oddechowych.

Stąd od razu zrodziła się myśl, żeby tłoczyć ją do otwartego przed trzema laty Parku Zdrojowego, w którym znajduje się szereg różnego rodzaju sadzawek, brodzików i urządzeń hydrologicznych. W ten sposób zyskałyby one dodatkowy walor zdrowotny.

Samorząd już w ubiegłym roku wystąpił z wnioskiem o uzyskanie koncesji na eksploatację wód podziemnych, ale na razie wciąż nie może z nich korzystać. Nic nie wskazuje też na to, aby w najbliższym czasie coś miało się zmienić w tej kwestii.