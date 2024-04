Patrol oświęcimskiej grupy Speed zatrzymał na terenie gminy Zator dwóch pijanych kierowców. Jednemu zarekwirował samochód

Oświęcimska grupa Speed zatrzymała w Zatorze dwóch pijanych kierowców

Na parkingu przy ul. Wadowickiej w Graboszycach

- Funkcjonariusze natychmiast dokonali jego zatrzymania. Okazało się, że kierujący oplem to 47- letni mieszkaniec gminy Zator. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 2,6 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a także zabezpieczyli jego opla o wartości około 50 tysięcy złotych. Pojazd został oddany na przechowanie rodzinie zatrzymanego - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto kierowca, którego badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, musi liczyć się z utratą samochodu.