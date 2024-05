Patryk Makuch: Chciałbym co najmniej wyrównać ubiegłoroczny rezultat

Na pewno mogła wpaść jeszcze jedna bramka, bo sytuacje ku temu były. Cieszę się z gola, choć przy większej skuteczności mogło być ich więcej. Ważne, że dużo dałem zespołowi. Staram się być tak aktywny co mecz, ale czasami piłka nie wpada do siatki.

Na pewno mamy chłodne głowy, cieszy nas zwycięstwo, trzeba się tą wygraną nacieszyć, ale i zregenerować i myśleć o kolejnym meczu (we Wrocławiu ze Śląskiem w piątek – przyp.) i do końca sezonu musimy być mocno skoncentrowani.

Tak, na pewno byłoby miło, gdybym to poprawił, ale podchodzę do tego z chłodną głową.

Chodzi o to, by przynajmniej wyrównać ubiegłosezonowe osiągnięcie, czyli sześć bramek.

Nie myślę o tym. Praktycznie w ogóle nie gram jako środkowy napastnik. Przy defensywnych schematach mam dużo więcej roboty. Staram się chłodno podchodzić do tych liczb, ale szukam goli, by poprawić swoje statystyki.

To był kolejny mecz z rywalem, nie oszukujmy się, z górnej półki, bo Górnik walczy o europejskie puchary i wasza gra wyglądała bardzo dobrze. Podobnie jak z Legią Warszawa w meczu domowym. Z Lechem potrafiliście zdobywać punkty. Widać, że mecze z silnymi zespołami dodatkowo was mobilizują.

Ciężko powiedzieć. Ja mam dłuższe nogi, to może na „setkę” jakbym się rozpędził, to byłbym szybszy? Może kiedyś sprawdzimy, jak już będzie więcej wolnego.

To jest jest dobry prognostyk dla was i dla kibiców na dwie najbliższe konfrontacje – teraz czeka was mecz we Wrocławiu ze Śląskiem, który walczy o wysokie cele, następnie podejmujecie Raków, mistrza Polski.

Najpierw się skupimy na Śląsku, a później będziemy myśleli o meczu z Rakowem.

Dla pana to pierwsze spotkanie będzie szczególne. Grał pan na Dolnym Śląsku, w Miedzi Legnica.

Kibice obu klubów żyją ze sobą dobrze, dla mnie powrót na Dolny Śląsk to przyjemność.