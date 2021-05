Paweł Nowak: Myślałem, że Cracovia pójdzie w kierunku młodzieży...

Jest pan rozczarowany tym sezonem w wykonaniu Cracovii?

Cracovia zaczynała go w trudnej sytuacji, mając minus pięć punktów. Oczekiwania jednak wzrastają, patrząc na to, co było w ubiegłych rozgrywkach i pewnie wielu kibiców oczekiwało, że „Pasy” walczyć będą o puchary. Jestem raczej rozczarowany jeśli chodzi o zarządzanie klubem, decyzje, jakie podejmuje. Nie są one na pewno takie, które są słuszne w naszej lidze. Chodzi o kształt kadry. Zastanawiam się, czy my w Polsce, wydając duże pieniądze, nie bylibyśmy w stanie zrobić takiego samego wyniku, grając większą liczbą wychowanków? To byłaby dobra droga dla rozwoju klubu i zawodników, którzy trenują w akademii. Klub się rozwija, powstał nowy ośrodek treningowy. Miałem wielkie nadzieje, patrzyłem optymistycznie na to, co będzie się działo w Cracovii, gdy przyszedł do niej trener Probierz. Mówił, co się stanie w przeciągu kilku lat z pierwszą drużyną. Czekałem i czekałem, a nadzieja z każdą minutą umiera. Ja jako były zawodnik tego klubu i sympatyzujący z nim myślałem, że to pójdzie w kierunku młodzieży. Trener Probierz barwnie się wypowiadał, pokazywał, używając słynnej już doniczki. Widziałem w tym sens. Odnosząc się do tego sezonu, to jest on stracony.