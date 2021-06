Pcimianka na podium w IV lidze. Tak wysoko nigdy wcześniej nie była

- Przy dużych problemach kadrowych potrafiliśmy się utrzymać w grupie mistrzowskiej, przede wszystkim wytrzymać presję - mówi dziś Marcin Sadko, trener Pcimianki. - Nie grało nam się łatwo, musieliśmy obdzielić juniorami drużyny seniorów i tę występującą w Małopolskiej Lidze Juniorów. Nasza kadra liczyła zbyt mało zawodników. W okresie zimowym ponieśliśmy ubytki. Na pewno takim było odejście Lucky'ego Fridaya, który wyjechał do Hiszpanii, jak również Chibueze Onwudiego i Krzyśka Piekarczyka, którzy zmienili kluby. To byli kluczowi zawodnicy podstawowego składu.

Format rozgrywek 2020/2021 był nietypowy. To w przypadku tej historii miało duże znaczenie - a w zasadzie miałoby, gdyby 15 maja w meczu z Garbarnią II Pcimianka nie zdobyła w 85 minucie wyrównującej bramki na 2:2. No bo gdyby przegrała to spotkanie, w finałowej fazie sezonu znalazłaby się w grupie spadkowej. I walczyłaby o utrzymanie w IV lidze.

- Jeżeli chodzi o zawodników pozyskanych, to bardzo dobrze zrobił nam transfer Kamila Kłuska - nie ukrywa szkoleniowiec, mówiąc o 28-letnim pomocniku z przeszłością w Cracovii. - On poukładał nam grę w środku pola, on prowadzi grę. Szuka przyspieszenia, wie, kiedy zwolnić, kiedy rozegrać. Na tym poziomie jest wyróżniającym się zawodnikiem na tej pozycji. Natomiast wszystkich zawodników, którzy grali, cechowała solidność. Wiedzieli, że mamy trudną sytuację, frekwencja na treningach była bardzo wysoka. Cieszy również, że wprowadziliśmy do gry wielu młodych zawodników.