Pedofil zatrzymany we wsi pod Suchą Beskidzką. Chciał skrzywdzić 10-latkę

Pedofil zatrzymany w Budzowie w pow. suskim

60-latek z Budzowa został zatrzymany przez grupę "łowców pedofili" w niedzielę 18 lutego 2024 roku. Namierzyli go po tym, jak próbował umówić się że 10-letnią „Zuzią” z Choczni, za którą podawał się dorosły mężczyzna z grupy Elusive Child Protection Unit Poland.

Mieszkaniec Budzowa wysyłał jej swoje nagie zdjęcia i filmiki, namawiał do masturbacji i zachęcał, by ona wysyłała mu swoje zdjęcia. - Usilnie namawiał ją na spotkanie i bez ogródek pisał, co pragnie z nią robić. Bardzo plastycznie opisywał jej te czynności - informują "łowcy pedofili". Przyznał łowcom pedofilów, że korespondował również z dwiema innymi – 12- i 13-latką.

Mężczyzna tego samego został przejęty przez policjntów z komendy w Suchej Beskidzkiej. Postawiono mu zarzut „Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.