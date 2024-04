Pelikan różowy w Dolinie Dolnej Skawy. To rzadki gość w Polsce. Na razie wygląda na to, że podoba mu się na zatorszczyźnie. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Przyleciał na zatorszczyznę z ciepłych krajów

Pelikan przyleciał na zatorszczyznę przed świętami. Wygląda na to, że nie jest to wizyta związana z okresem świątecznym, bo ptak rozgościł się na dobre w Dolinie Dolnej Skawy.

Pelikan przyleciał na zatoszczyznę przed świętami. Zanosi się, że zostanie tutaj dłużej Sebastian Żabiński

- Trudno powiedzieć, co go tutaj przyniosło. Być może jego przylot jest spowodowany silnymi prądami wiatru saharyjskiego, jakie docierały do nas w tamtych dniach. Nie można wykluczyć, że przyłączył się do czarnych bocianów, w których towarzystwie pewnie dobrze się czuł i tak doleciał do nas - mówi Sebastian Żabiński z Zatora, obserwator przyrody, którego jedną z pasji jest fotografowanie ptaków w ich naturalnym środowisku.

Jest to młody osobnik pelikana, ale i tak robi wrażenie swoimi rozmiarami Sebastian Żabiński

Ocenia, że pelikan, który od kilku dni pomieszkuje na jednym ze stawów, to młody osobnik. - Poluje, ma co jeść, ma gdzie spać, czuje się bezpiecznie, bo nie ma naturalnego przeciwnika. Jest tolerowany przez większość ptasiego środowiska - dodaje Sebastian Żabiński.

Gość z ciepłych krajów ma co jeść, ma gdzie spać, czuje się bezpiecznie w Dolinie Dolnej Skawy Sebastian Żabiński

Wyjątkiem są łyski, dla których straszny jest już sam odgłos, gdy pelikan startuje, zrywając się do lotu. Patrząc na liczby trudno się dziwić. Dorosły osobnik ma masę ciała od 7 do 12 kg, długość 160 - 165 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 240 cm. Ten jako młody osobnik jest jeszcze trochę mniejszy, ale i tak robi wrażenie. Także swoim dziobem o pojemności ok. 13 litrów.

Kilka dni temu na zatorszczyznę zawitał pelikan różowy. To rzadki gość w Polsce Sebastian Żabiński

Inna sprawa, że więcej zamieszania robią teraz licznie przyjeżdżający w ostatnich dniach obserwatorzy ptaków, którzy szukają możliwości, aby zrobić zdjęcie wyjątkowego gościa i dołączyć do kolekcji.