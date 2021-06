Dolina Karpia zagłębiem ryb i rzadkich przedstawicieli fauny i flory. Poszukiwania unikatowych gatunków nad stawami Przeręb z ornitologami

Doliny Karpia domem dla rzadkich okazów fauny i flory

Dolina Karpia, to obszar wyjątkowy przyrodniczo pod wieloma względami. Wyjątkowość ta wynika nie tylko z obecności rzadkich w skali kraju i kontynentu przedstawicieli fauny i flory, ale również z faktu, że człowiek ma w tym duży udział.

- Obecna tu od ponad siedmiu wieków gospodarka karpiowa, stworzyła na tym terenie niepowtarzalny, półnaturalny ekosystem, w którym ostoje znalazły gatunki wymierające w innych krajach

– mówią ornitolodzy. - Mamy tu 120 gatunków lęgujących, a wraz ptactwem migrującym doliczyć się można ponad 200 gatunków – dodają.

To sprawia, że jest to jedno z najciekawszych miejsc do obserwacji ptaków wodno-błotnych w Polsce. Symbolem obszaru jest ślepowron, rzadki ptak znany z upodobania do czystej wody i niekażonej przyrody. W Polsce regularnie gniazduje tylko w okolicach Zatora, Oświęcimia i Skoczowa, w liczbie ok. 400-500 par. W gminie Zator znajdują się nawet 2-3 kolonie, które skupiają prawie połowę polskiej populacji tego ptaka.