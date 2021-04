Piątek chłodny z przelotnym deszczem. A jaki będzie weekend? TVN Meteo

W piątek zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Po południu na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu pojawią się burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na zachodzie kraju i 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, o kierunku zachodnim. Sobota również upłynie z zachmurzeniem zmiennym, a na Podlasiu i Mazurach przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku.