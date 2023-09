Piękne zabytki, największa śluza w Polsce. Podczas rejsów Wisłą z Oświęcimia do Krakowa jest co podziwiać. Zdjęcia z perspektywy Wisły Bogusław Kwiecień

Rejsy Wisłą z Oświęcimia do Krakowa dostarczają mnóstwa wrażeń. Takich widoków, jak z rzeki na zabytki i bogatą przyrodę nie ogląda się na co dzień. Do tego cztery śluzowania, w tym na największej śluzie w Polsce w Borku Szlacheckim czy pokonanie Kanału Łączańskiego to tylko część miejsc, które budzą podziw podczas żeglugi blisko 80-kilometrową trasą. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia.