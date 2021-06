Pielęgniarki strajkują na krakowskim Rynku. Sprzeciwiały się warunkom pracy i niskim płacom

I dodawała, że wybór krakowskiego Rynku na protest w Małopolsce nie był przypadkowy. To właśnie w tym miejscu w 2015 roku prezydent Andrzej Duda, w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że jeśli wygra wybory, zrobi wszystko, by wspomóc ich grupę zawodową.

- Od dawna jesteśmy w sporach zbiorowych z naszymi pracodawcami. Strajk ostrzegawczy to pierwszy krok. 15 czerwca wybieramy się do Warszawy, gdzie spotykamy się wraz z koleżankami z innych regionów kraju pod Sejmem, gdzie po poprawkach wniesionych przez Senat ma wrócić pod obrady projekt ustawy Niedzielskiego (red. chodzi o ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych). Potem podejmiemy decyzje o naszych dalszych działaniach - mówiła związkowczyni.

- Jest mnóstwo pielęgniarek po liceum, które nie uzupełniały wykształcenia, bo jest to bardzo kosztowne. Te pielęgniarki świetnie się znają na swojej pracy, mają aktualną wiedzę w zakresie, którym na co dzień się zajmują. Teraz one zostaną pominięte przy wzrostach wynagrodzeń. Proszę sobie wyobrazić, że na oddziale są dwie pielęgniarki, których zakres obowiązków jest niemal identyczny. Różnią się tylko tym, że jedna ma tytuł magistra i specjalizację, a druga nie. Okazuje się, że ta pierwsza zarabia około 2,5 tys. zł więcej. To niedopuszczalne, aby pielęgniarki i położne z trzydziestoletnim stażem otrzymywały niższe wynagrodzenia od osób, które dopiero co ukończyły studia i zaczynają pracę – dodawała Gaj.

Przypomnijmy po nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku: dla pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją wyniesie 5 478 zł, obecnie jest to 5 426 zł (wzrost o 52 zł), dla pielęgniarki ze specjalizacją będzie ono wynosiło 4 186 zł, obecnie jest to 3 772 zł (wzrost o 414 zł), a dla pielęgniarek i położnych nie posiadających tytułu specjalisty chodzi o kwotę3 772 zł, obecnie jest to 3307 zł (wzrost o 465 zł).