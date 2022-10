Pieniny. Kaczki-żebraczki pływają przy flisackich łodziach i liczą na jedzenie. "Nawet kiełbasę jedzą"

Zwierzęta szybko uczą się, że tak gdzie są ludzie, tam może być jedzenie. A jak są dokarmianie przez ludzi, szybko tracą lęk przed człowiekiem. Podchodzą blisko ludzi i żebrzą o jedzenie.

Tak jest w przypadku kaczek na Dunajcu w Pieninach. Te szczególnie upodobały sobie górny bieg Dunajca - w rejonie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach. Gdy tylko na horyzoncie pojawia się flisacka łódź, ptaki te podlatują w sąsiedztwo łodzi, wodują i płyną blisko. Podpływają do łodzi na wyciągnięcie ręki i płyną tak przez kilkadziesiąt metrów. Na co czekają? Na jedzenie. Turyści bowiem - zaskoczeni takim towarzyszem spływu - rzucają im kawałki bułek, lub innego pokarmu. - Panie, ona to nawet kiełbasę jedzą - mówi flisak z jednej łodzi.

Kaczki są do tego stopnia zawzięte, że nawet walczą między sobą - jak jedna płynie przy łodzi, a inna podlatuje, ta pierwsza przegania tą drugą. Nad Dunajec żyje kilka gatunków kaczek.