Piknik białoruski w Krakowie: muzyka, tańce i jarmark na kopcu Kraka

Marcelo, piłkarz Olympique Lyon, a wcześniej Wisły Kraków: To wielka radość i zaszczyt być Ambasadorem Garbarni

- To wielka radość i zaszczyt być Ambasadorem Garbarni, klubu dążącego do realizacji projektów na najwyższym poziomie. Sam dążę do podobnych celów - mówi były znakomity brazylijski piłkarz m.in. Wisły Kraków, a obecnie zawodnik Olimpique Lyon, Marcelo Antonio Guedes Filho. 34-letni obrońca od 24 lutego 2021 roku jest Ambasadorem Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia. W poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku odwiedził krakowski klub i udzielił wywiadu "Brązowym". Korzystając z uprzejmości ludwinowskiego klubu, zamieszczamy tę rozmowę.