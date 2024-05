Piłka ręczna. W Unimetal Recycling MTS Chrzanów rozpoczęła się „operacja baraż”, którego stawką jest awans na szczebel centralny

Wprawdzie w innych grupach rozgrywki jeszcze trwają, bo chrzanowianie korzystając z „dziurawego” terminarza przyspieszyli sobie zakończenie rozgrywek, rozgrywając niektóre mecze awansem, ale zrobili to po to, żeby mieć czas na zbudowanie optymalnej formy na najważniejszą część sezonu. Przypomnijmy, że Unimetal Recycling MTS Chrzanów po raz drugi z rzędu zagra w Turnieju Mistrzów.

Wiadomo, że inne grupy wygrali: Gwardia Koszalin (A), Grunwald Poznań (B) i Enea Orlęta Zwoleń (C). Turniej odbędzie się od 24 do 26 maja 2024 roku. Miejsca jeszcze nie ustalono. Kluby nastawiają się – wzorem roku poprzedniego – na wyjazd do Płocka, do neutralnej hali, pozostającej w dyspozycji krajowej centrali.

Udział w Final Four wymaga dodatkowego zgłoszenia. Na razie udział w nim, poza chrzanowianami, potwierdziła Gwardia Koszalin. Pozostali mają jeszcze czas do zakończenia fazy zasadniczej w swoich grupach eliminacyjnych, ale gdyby zrezygnowali z walki o prawo występu na szczeblu centralnym, wówczas krajowa centrala z pewnością wdroży rozwiązania awaryjne.