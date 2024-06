W Unimetal Recycling MTS Chrzanów liczą się z tym, że wobec braku awansu na szczebel centralny, kolejny sezon będzie „na przetrwanie”

Bezpośrednio z płockiego turnieju na szczebel centralny awansował zwycięzca, a drugi zespół był skazany na kolejny baraż, tym razem z jednym z maruderów zaplecza ekstraklasy. Chrzanowianie, zajmując trzecie miejsce, poprawili się o jedną lokatę w porównaniu do turnieju z 2023. Oczekiwania z pewnością były jednak większe. Nie po to chrzanowianie przekładali ligowe mecze, by mieć miesiąc na przygotowania do baraży.

- Szkoleniowiec miał swój pomysł na rozegranie turnieju barażowego, ale z perspektywy czasu wydaje się, że - miesiąc przerwy przed decydującymi meczami sezonu - był jednak zbyt długim rozbratem od walki o stawkę – analizuje Marcin Dęsoł, prezes chrzanowian. - Być może lepiej byłoby podejść do turnieju barażowego „z marszu”. Teraz można sobie tylko rozważać wszystko teoretycznie. W ciągu dwóch lat podchodziliśmy do baraży innym cyklem i nie udało się zrealizować celu.