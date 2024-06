Po awansie sportowym SPR Olkusz zgłosił akces do pierwszej ligi centralnej

Olkuszanki wywalczyły sobie prawo do barażu, wygrywając w wielkim stylu rywalizację w makroregionie (grupa C), doznając na tym etapie rozgrywek tylko jednej porażki. W Płocku miało prawo zagrać trzech mistrzów makroregionów, ale akces zgłosiło tylko dwóch. Walka o szczebel centralny była dobrowolna i wymagała dodatkowego zgłoszenia.

Olkuszanki nie miały kłopotów z pokonaniem rywalek na parkiecie. Wydawało się, że trudniejsze zadanie czeka działaczy. W przeszłości zdarzało się już tak, że sportowy sukces niekoniecznie miał przełożenie na możliwość walki na wyższym szczeblu. Wiadomo, finanse. To dlatego po sukcesie w Płocku kibice kobiecego szczypiorniaka w Olkuszu nasłuchiwali wieści z klubu. Są one jednak pomyślne.

- Zgłaszamy zespół do pierwszej ligi centralnej – wyjawia Katarzyna Polak, wiceprezes SPR Olkusz. - Po sukcesie sportowym musieliśmy jeszcze przeprowadzić rozmowy. Zwiększenie pomocy obiecało nam miasto. Pomocną dłoń wyciągnęło olkuskie Starostwo Powiatowe. Cieszymy się, że nasze samorządy zaangażowały się mocniej w seniorską drużynę. Wiadomo, że jeśli seniorki będą grały wyżej, to i więcej młodzieży będzie się garnąć do piłki ręcznej.