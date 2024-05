SPR Olkusz zagra baraż o pierwszą ligę centralną piłkarek ręcznych w Płocku, bo został mistrzem w makroregionie

Olkuszanki w wielkim stylu sięgnęły po mistrzostwo w makroregionalnej grupie B. W całym sezonie przegrały tylko jeden mecz, we własnej hali ze Zgodą Bielszowice.

- Nowy trener, Maciej Haupa, zbudował nie tylko kolektyw, ale także udało mu się stworzyć rodzinną wręcz atmosferę w zespole, co zaowocowało dobrym wynikiem – podkreśla Katarzyna Polak, wiceprezes olkuskiego klubu.

Baraż to jeden mecz, więc o wyniku zdecyduje dyspozycja dnia. Olkuszanki mają świadomość, że trzeba być lepszym w detalach. To nimi głównie wygrywa się mecze.

Krajowa centrala zwykle organizuje baraż w neutralnej hali, więc i tym razem tradycji stało się zadość. Olkuszanki w starciu o ligę centralną zmierzą się z mistrzyniami makroregionalnej grupy C – ROKiS Radzymin Markovia Marki.

- Wtedy wiele naszych dziewcząt zmagało się z chorobami. Chcieliśmy przełożyć to spotkanie, ale rywalki się nie zgodziły, argumentując, że są w podobnym położeniu. Potem okazało się coś innego, ale jedna porażka nie była żadną tragedią – wspomina Katarzyna Polak.

- W naszym klubie duży nacisk kładziemy na szkolenie młodzieży, która w trudnej sytuacji kadrowej stanęła na wysokości zadania. Wynik na mecie sezonu zasadniczego dowidzi, że strategia obrana przez klub zdaje egzamin – cieszy się wiceprezes SPR Olkusz.

Czy olkuscy kibice będą oglądać mecze w wydaniu centralnym? Odpowiedź na to pytanie poznają 19 maja 2024. Tadeusz Żurek

Wprawdzie olkuszanki wykonały zadanie na bieżący sezon, ale przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia. Skoro udało się dotrzeć do barażu o ligę centralną, to klub podejmuje sportowe wyzwanie, choć działacze nie ukrywają, że ewentualny awans będzie się wiązał z nie lada wyzwaniem zbudowania budżetu na poziom rozgrywek centralnych. Nie ma co jednak wybiegać myślami zbyt daleko w przyszłość.