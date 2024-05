Piłkarskie Orły. Angel Rodado - wiślacki cyborg szykuje się na Lechię...

Hiszpan to dla Wisły Kraków prawdziwy skarb. I można mówić o nim wręcz jak o piłkarskim cyborgu. Przesada? Jesienią doznał kontuzji stawu skokowego. Pierwsze diagnozy mówiły jasno, do końca roku już nie zagra. Była połowa listopada. Dwa tygodnie później Rodado wybiegł na boisko w meczu z Bruk-Betem Termalicą, a do końca roku strzelił jeszcze trzy bramki...

Hiszpan jest uwielbiany przez kibiców Wisły nie tylko za to, że strzela bramki jak karabin maszynowy. Również za ogromne zaangażowanie w zespół, co okazuje w najróżniejszy sposób. Wiecznie uśmiechnięty, w ekspresyjny sposób okazuje radość. Jest otwarty dla każdego. A przy tym czuje się jednym z liderów tej drużyny. Nawet gdy nie może grać. Przykładowo, gdy doznał wspomnianej kontuzji barku, poprosił w klubie, żeby go zawieźć do Głogowa na mecz z Chrobrym. A przecież to nie było sto kilometrów… Chciał być z drużyną, chciał ją wspierać.

Gdy kilkadziesiąt minut po zakończeniu meczu w Warszawie zapytaliśmy piłkarza Wisły czy to najlepszy dzień w jego karierze, nie zastanawiał się nawet chwili nad odpowiedzią. Szybko wypalił z wielkim uśmiechem: - Najlepszy! Na pewno najlepszy! Nie wiem nawet, jak określić to, co czuję, ile znaczy dla mnie zdobycie tego trofeum. To, co się wydarzyło, było po prostu niesamowite.

Po wygraniu Pucharu Polski wiślak i jego koledzy muszą jednak jak najszybciej zejść na ziemię. Już w poniedziałek - choć Angel Rodado znów strzelił gola - Wisła tylko zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 1:1. Inna sprawa, że w tym spotkaniu nieudolni sędziowie zabrali Hiszpanowi drugie trafienie. Prawidłowe, żeby była jasność! Teraz przed Wisłą finisz sezonu, a od skuteczności Angela Rodado będzie zależało bardzo dużo. Już w sobotę o godz. 17.30 mecz z Lechią Gdańsk, która praktycznie wywalczyła już awans do ekstraklasy. Dla Wisły będzie to z jednej strony prestiżowe starcie, z drugiej przede wszystkim takie, w którym musi zdobyć trzy punkty, bo wciąż walczy o awans. Na razie „Biała Gwiazda” zajmuje szóste miejsce w tabeli, a gra w barażach wcale nie jest tak oczywista, bo przed ekipą z ul. Reymonta teraz ekstremalnie trudne mecze. Najpierw ze wspomnianą Lechią, a następnie wyjazd do Katowic na mecz z GKS-em. I wiele w tych meczach będzie zależało od skuteczności najlepszego snajpera „Białej Gwiazdy”. Najbliższe tygodnie pokażą czy po zakończeniu sezonu będzie miał okazję znów płakać ze szczęścia. Tym razem po awansie do ekstraklasy.