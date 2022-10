Piłkarskie Orły. Piotr Mroziński, czyli najskuteczniejszy obrońca I ligi

Po owocnej w gole kampanii trafił do Puszczy. W której trener Tomasz Tułacz też traktuje Mrozińskiego jako zawodnika uniwersalnego - w zależności od potrzeb obsadzał nim już niemal wszystkie pozycje w obronie i drugiej linii. Ostatnie tygodnie przyniosły pewną stabilizację… - Myślę, że w końcu znalazłem sobie pozycję. Albo trener mi ją znalazł. Dobrze czuję się na prawej obronie – mówi.

- Udało mi się strzelić wtedy 17 bramek. Byłem ustawiony „wyżej” niż teraz - grałem w środku pomocy, na „dziesiątce”, czy nawet w ataku. Ale, co ciekawe, zaczynałem tamten sezon jako półprawy stoper – opowiada 30-letni dziś piłkarz.

Mówi: - Widzimy, że stałe fragmenty przynoszą nam korzyść, chociaż bramki umiemy zdobywać też w inny sposób. Ale trenujemy dużo stałych fragmentów, czujemy się w tym elemencie gry mocni. Ja cieszę się, że wykonujemy ich sporo, bo dla mnie, jako prawego obrońcy, to jest najlepsza okazja do zdobywania bramek.

W ubiegłym sezonie zdobył w I lidze sześć goli. I to w dużym stopniu dzięki niemu Puszcza jest tak groźna przy stałych fragmentach gry. Dobitnie potwierdzają to wydarzenia ostatnich tygodni.

W I lidze Piotr Mroziński jest teraz najskuteczniejszym obrońcą (a nie wykonuje rzutów karnych), i to w rundzie, którą zaczął z poślizgiem. - Przed pierwszą kolejką doznałem urazu kolana, wypadłem na trzy pierwsze mecze – wyjaśnia piłkarz, który w tym sezonie 9 razy wystąpił w I-ligowych meczach. Do bramek dołożył jedną asystę. - Asyst też chciałoby się więcej, ale wiadomo, że to bramki cieszą najbardziej. I oby ta seria trwała jak najdłużej – mówi piłkarz Puszczy.

W małopolskiej klasyfikacji Piłkarskich Orłów za mecze w październiku Piotr Mroziński jest obecnie liderem. Dwa gole zdobyte w tym miesiącu dają mu 3,5 pkt (współczynnik dla I ligi: 1,75 pkt za bramkę). Drugie miejsce zajmuje Radosław Majewski z Wieczystej – 2 pkt (współczynnik dla III ligi: 1 pkt za gola).