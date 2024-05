Piłkarskie orły. Zimny Fin z Cracovii rozgrzewał publiczność

Najlepszy strzelec Cracovii

- To jest zawodnik, który robi różnicę – mówi Paweł Zegarek, były napastnik Cracovii, autor 102 goli dla „Pasów” w rozgrywkach ligowych II i III ligi. - Kallman to bardzo silny zawodnik, taki, który wydawałoby się, że może mieć problemy techniczne, a jednak świetnie potrafi wykończyć akcje, mało tego, wypracowuje sytuacje kolegom. Na przykład jego współpraca z Patrykiem Makuchem wygląda bardzo dobrze. Napastnik żyje z podań innych, kiedy dostanie piłkę „na walkę” to doskonale sobie radzi, ale gdyby miał więcej podań na wolną przestrzeń, to jeszcze lepiej mógłby wykorzystać swoją dynamikę i miałby więcej bramek na koncie.

W przeciętnym zespole wyrósł na gwiazdę. Były król fińskiej ekstraklasy w barwach Interu Turku (sezon 2021 r., kiedy to strzelił 14 goli) szybko zaaklimatyzował się w Krakowie. O minionych rozgrywkach opuścił tylko jeden mecz, aż w 30 spotkaniach wychodził w pierwszym składzie i grał zwykle do końca lub kończył mecze kilka minut przed upływem 90 minut.

Król Turku

Grał w lidze fińskiej, najlepiej mu szło w Interze, z którym zdobył dwa puchary tego kraju, w ligach szkockiej, duńskiej i norweskiej, ale poza rodzimą ekstraklasą nie poczynał sobie już tak dobrze. W polskiej ekstraklasie zdobył 15 goli. Najlepszym jego meczem był ten z grudnia, kiedy to strzelił dwie bramki Legii Warszawa. Tym występem wzbudził zainteresowanie stołecznego klubu i być może Legia kupi go latem. Kallman ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Cracovią. Ma 25 lat i jest wyceniany przez portal transfermarkt na 700 tys. euro.

– 9 bramek to przyzwoity dorobek, napastnik musi taki mieć, by pomóc drużynie walczącej o utrzymanie, a taką była w tym sezonie Cracovia – podkreśla Zegarek. - Zrobił progres w stosunku do poprzednich rozgrywek. Ta wygrana z Legią dzięki jego golom dała „Pasom” oddech przed zimowymi przygotowaniami. Jeden z goli padł po pięknym uderzeniu w „okienko”, widać, że Kallman dysponuje dobrym strzałem. Nic dziwnego, że Legia zwróciła na niego uwagę. Strzelił 9 bramek w takiej drużynie jak Cracovia i można założyć, że w lepszym zespole ten dorobek miałby większy. Ewentualny transfer może okazać się dla Legii strzałem w dziesiątkę. Będzie miał więcej okazji do pokazania się.

Ale nie zawsze musi tak być. Wspomniany Lopes, król w Cracovii, w Legii kompletnie przepadł.

- To kwestia wejścia w zespół – podkreśla były napastnik. - Ciężko wyrokować, jak by było. Przy sposobie grania Kallmana ma dużą szansę na powodzenie. Ma charakter do walki, to boiskowy zadziora. Na pewno nie lubi siedzieć na ławce rezerwowych i jest w stanie sobie poradzić w nowym otoczeniu. Oczywiście, gdyby odszedł z Cracovii, to dla „Pasów” byłaby to niepowetowana strata. Nie jest bowiem łatwo zastąpić piłkarza, który daje 9 bramek w sezonie.